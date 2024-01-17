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17 января 2024 года 19:02

"Мои Инвестиции" сохраняют положительную оценку среднесрочных перспектив цены акций АЛРОСА

"Мои Инвестиции" сохраняют положительную оценку среднесрочных перспектив цены акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

Ранее сообщалось, что De Beers (29% мировой добычи алмазов в 2022 году) в среднем снизила цены камней на 10% в ходе своего первого торгового цикла в 2024 году, чтобы стимулировать спрос.

"Хотя новость имеет явный негативный фон для настроений рынка, считаем, что снижение цен может отражать общее ухудшение качества добытых алмазов De Beers, а также стремление компании максимизировать выручку на первом цикле в 2024 году на фоне потенциального увеличения потребности в ликвидности после приостановки продаж алмазов в конце 2023 года, - пишут эксперты. - Несмотря на неблагоприятные новости, сохраняем положительный среднесрочный взгляд на "АЛРОСА" ввиду перспектив восстановления рынка на горизонте 3-9 месяцев и привлекательной оценки. При текущих ценах и курсе рубля акции компании торгуются на уровне EV/EBITDA 12M 3,8x (дисконт ~40% к среднеисторическим значениям). Доходность FCF на 2024 год может составить 8-11%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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