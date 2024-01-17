РусАгро сможет получить все преимущества от роста импорта в Китай - Freedom Finance Global

"РусАгро" сможет получить все преимущества от роста импорта в Китай, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Расписки группы "Русагро" показывают сильный рост на на фоне снижения российского фондового рынка, - отмечает эксперт. - На наш взгляд, рост бумаг группы компаний может быть связан с тем, что она ожидает официального разрешения на поставки свинины в Китай. Напомним, что Китай отменил многолетний запрет на импорт свинины из РФ ещё в сентябре 2023 года, а 19 декабря 2023 года главы Россельхознадзора и Главного таможенного управления КНР подписали протокол о санитарных, карантинных и инспекционных требованиях к российской свинине. В этом документе упоминалась дата начала поставок свинины из РФ в Китай - через месяц после подписания протокола, то есть, получается, что эта дата приходится на 19 января 2024 года, и её приближение, скорее всего, положительно влияет на динамику котировок бумаг "Русагро".

Группа "Русагро", на взгляд Мильчаковой, сможет извлечь все преимущества от роста импорта в Китай. Кроме того, новости от логистических компаний о том, что РФ в первой половине 2023-2024 года обновила рекорд по экспорту зерна, также создают положительный фон для инвесторов в акции крупных агрохолдингов.

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