Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций НОВАТЭКа

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в комментарии экспертов Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"Мы считаем представленные предварительные производственные результаты эмитента за 4К23 и весь 2023 год незначительно позитивными для котировок его акций. В сентябре компания сообщила, что объем производства газа в 2023 году должен остаться на уровне 2022 года или незначительно увеличиться, а от добычи жидких углеводородов "НОВАТЭК" ожидал более скромного прироста в 2-2,5%, - отмечают аналитики. - Сейчас основной риск и в то же время потенциально мощный драйвер для котировок бумаги - срок начала поставок СПГ с проекта "Арктик СПГ 2" (номинальная мощность первой линии - 6,6 млн тонн в год). До введения санкций США начало поставок планировалось на январь текущего года. В конце прошлого декабря вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что проект может начать поставки в 1К24".

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