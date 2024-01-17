"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка

"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка, сообщается в комментарии аналитиков.

"Эмитент продемонстрировал сильные результаты по итогам 2023 года, однако в четвертом квартале наблюдалось замедление темпов роста кредитного портфеля банка. По МСФО годовая прибыль банка может превысить показатель РСБУ ориентировочно на 15 млрд рублей. Мы по-прежнему позитивно смотрим на акции Сбербанка и ожидаем, что дивиденды смогут составить 33,5 рубля на акцию - по текущим ценам это предполагает 12% доходности", - пишут эксперты.

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