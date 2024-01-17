"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций Аэрофлота

"Мои Инвестиции" пока сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Елены Сахновой, Дмитрия Овчинникова и Лидии Михайловой.

"По итогам 2023 года эмитент перевез более 47 млн человек (+16% г/г), что на 3% выше результата в 2021 году. Главный драйвер роста - международные линии (+79% г/г, +13% к 2021 году): по итогам прошлого года была расширена маршрутная сеть; удалось вывести из зарубежных реестров 2/3 парка иностранных воздушных судов. Занятость кресел достигла исторически рекордного уровня в 87,5% (+4 п.п. г/г) благодаря высокому спросу на перелеты даже в осенне-зимний сезон, - указывают эксперты. - Ожидаем, что в следующем году компания сможет перевезти более 50 млн человек благодаря расширению парка, доступного для полетов за рубеж, и высокому спросу на внутреннем рынке. Позитивно оцениваем улучшение операционных результатов "Аэрофлота", но пока сохраняем нейтральный взгляд на акции компании. Мультипликатор EV/EBITDA 24 = 4,9x, что близко к историческим значениям".

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