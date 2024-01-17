"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 311,5 рубля для обыкновенных акций и 305,3 рубля для привилегированных, сообщается в обзоре заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Опубликованная отчетность Сбербанка за 2023 год по РСБУ выглядит позитивно. Она говорит о том, что ведущий кредитор страны продолжает весьма уверенно смотреться в условиях быстрого роста процентных ставок и ужесточения мер по регулированию розничного сегмента. Учитывая существенный рост бизнеса эмитента в прошлом году, лидирующую позицию в секторе и эффективную бизнес-модель, мы полагаем, что банк и в 2024 году сможет продемонстрировать рост финпоказателей, несмотря на ожидаемое существенное замедление темпов повышения кредитования, - пишет эксперт. - Учитывая, что прибыль Сбербанка по МСФО, по которой рассчитываются дивидендные выплаты, как правило не сильно отличается от результата по РСБУ, мы также рассчитываем на щедрые дивиденды по итогам 2023 года. По нашей оценке, они могут составить 32,1 руб. на акцию каждого типа с дивдоходностью 11,5%".

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