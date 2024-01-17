ПСБ рекомендует покупать акции Сбербанка с прогнозной ценой 331 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции Сбербанка с прогнозной стоимостью 331 рубль за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича.

"Банк за 2023 год побил рекорд по годовой прибыли и заработал 1,49 трлн руб. (+21% к 2021 году ). Прибыль за месяц осталась без изменений - 116 млрд руб. в декабре. Чистый процентный доход (ЧПД) за месяц не изменился. При этом традиционный в конце года рост резервов был компенсирован транзакционной активностью клиентов и ростом чистого комиссионного дохода (ЧКД). Повышение ставок отразилось на активности клиентов только в сегменте потребкредитования, где выдачи снижаются четвертый месяц подряд (минус 31% м/м в декабре). Рост выдачи ипотеки (+4% м/м) был вызван ужесточением условий льготных программ в декабре - граждане стремились успеть оформить кредит на прежних условиях. В начале 2024 года ждем резкое сокращение объема жилищного кредитования, - указывает эксперт в материале. - В сегменте юрлиц объем выдачи побил рекорд - 2,4 трлн руб. (+60% м/м). Кредитная активность остается на высоком уровне за счет выдачи по плавающим ставкам".

"На 2024 год сохраняем прогноз по прибыли Сбербанка в размере 1,4-1,5 трлн руб. на фоне давления на ЧПД, торможения прироста портфелей и рисков увеличения COR", - отмечает Грицкевич.

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