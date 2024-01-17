Freedom Finance Global открыл торговую идею: продавать акции JetBlue Airways Corp. с целью $4,2 на горизонте двух месяцев. Цена входа: текущая рыночная, "стоп-лосс": $5,4, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Цены на авиабилеты, вероятно, останутся под давлением. Недавно был опубликован отчет Delta Air lines, который в целом описывал устойчивое положение компании, однако предоставил некоторые данные для размышления о дальнейшей динамике цен на авиабилеты в Латинской Америке. Прогноз Hopper сигнализирует о том, что средние цены американских авиаперевозчиков на латиноамериканских направлениях действительно окажутся ниже, чем в 2019 году. JetBlue имеет наибольшую экспозицию на латиноамериканские страны, генерируя здесь 30% выручки, поэтому упомянутые факторы окажут давление на ее рентабельность, которая на протяжении последних двенадцати месяцев остается отрицательной. Техническая картина подразумевает дальнейшее снижение цены до уровня поддержки в $4,2. Уровни 100- и 200-дневных скользящих средних не могут удержать котировки. Ожидаем, что котировки бумаг эмитента в последующие два месяца упадут на 13,6%", - пишет аналитик Сергей Глинянов.

JetBlue Airways Corp. предоставляет услуги по перевозке пассажиров воздушным транспортом. По состоянию на 30 сентября прошлого года компания управляла флотом из 296 самолетов, который обслуживает более чем 100 направлений внутри США и за их пределами. Компания была зарегистрирована в 1998 году и базируется в Лонг-Айленд-Сити, Нью-Йорк.

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