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17 января 2024 года 15:01
SberCIB рекомендует покупать акции ТМК
SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции "ТМК" с целевым диапазоном 240 - 260 руб. за акцию на горизонте трех месяцев при текущих котировках около 230 руб. Потенциал роста до нижней границы прогноза составляет 4%, до верхней - 13%, сообщается в комментарии. "Вокруг компании в последние месяцы сформировался позитивный фон: в конце ноября СМИ сообщили о высоких показателях бурения новых скважин, а в декабре "Норникель" объявил об участии в совместном предприятии, которое было учреждено Волжским трубным заводом "ТМК", - пишет аналитик Дмитрий Макаров. - В ближайшие месяцы котировки компании поддержит публикация финансовых результатов за 2023 год, по итогам которого "ТМК" может показать рекордную рентабельность по скорректированной EBITDA. Также важным катализатором для котировок будет решение по дивидендам за 2П23". Основными рисками для "ТМК" эксперты инвестбанка считают снижение коэффициента дивидендных выплат по сравнению с 1П23, падение нефтедобычи и скорый ввод в эксплуатацию конкурирующих проектов по производству бесшовных труб. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТМК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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