"Финам" открыл торговую идею: покупать акции XPO с целью $98

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции XPO Logistics с целью $98 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,6%, стоп-приказ: $78,3, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликовала отчетность 30 октября, показав выручку на 2,53% выше ожиданий, а прибыль - на 37,74% выше ожиданий, отмечают эксперты. При этом XPO продолжает торговаться с дисконтом по мультипликаторам по отношению к ряду аналогов из транспортного сектора. Также XPO выигрывает от ухода с рынка компании Yellow Corporation. Аналитики западных инвестдомов полагают, что XPO может увеличить маржинальность в течение следующего года.

"С технической точки зрения котировки движутся в восходящем тренде, цена находится близко к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $78,3 риск на портфель составит 0,84%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,73", - указывают в "Финаме".

XPO - американская транспортная компания, осуществляющая перевозки грузов в Северной Америке.

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