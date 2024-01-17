"Тинькофф Инвестиции" подтверждают позитивную оценку перспектив цены акций "НОВАТЭКа" и целевую цену на уровне 2000 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

"Добытчик и экспортер сжиженного природного газа (СПГ) "НОВАТЭК" опубликовал предварительные производственные результаты за 2023 год, которые мы оцениваем как слабо негативные, - отмечает эксперт. - Несмотря на рост реализации природного газа на 2,7%, а жидких углеводородов - на 0,3% год к году, квартальная динамика демонстрирует снижение. За 4 квартал 2023 года реализация природного газа снизилась на 4,6% год к году. Причиной тому может быть повышение санкционного давления на компанию, а также падение производственной активности и умеренный спрос на газ в Европе из-за относительно теплой зимы".

Вместе с тем, по данным Reuters, первые отгрузки с Арктик СПГ-2 в Азию начнутся уже до конца января. Эксперт ожидает, что "НОВАТЭК" сможет перенаправить поставки сжиженного газа с Арктик СПГ-2 на азиатский рынок на фоне отказа одного из акционеров французского TotalEnergies закупать СПГ с проекта после объявленного форс-мажора.

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