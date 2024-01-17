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17 января 2024 года 13:38
Ренессанс Капитал видит потенциал для роста котировок бумаг Etalon, однако на сектор смотрит осторожно
"Ренессанс Капитал" видит потенциал для роста котировок расписок Etalon в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии инвесткомпании. Как ранее сообщалось, девелопер в IV квартале 2023 года увеличил продажи в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 40 млрд рублей. Объем реализованной недвижимости в IV квартале вырос также в 2,5 раза - до 206,6 тыс. кв. метров. По итогам 2023 года продажи группы выросли на 80% по сравнению с показателем за 2022 год - до 106 млрд рублей, общий объем реализованной недвижимости - на 87%, до 547,2 тыс. кв. метров. По мнению аналитиков, представленные результаты Etalon выглядят сильными. "Тем не менее, мы осторожно смотрим на сектор недвижимости, учитывая, что ужесточение регуляторных мер, вероятно, приведет к охлаждению спроса в этом году", - отмечают они. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ETALON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
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