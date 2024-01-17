SberCIB обновил топ наиболее привлекательных акций компаний РФ

SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из подборки расписки TCS Group.

Таким образом, в состав вошли Globaltrans, "Яндекс", "Татнефть", "Московская биржа", "Северсталь", "Совкомфлот", "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, X5 Retail Group, Ozon и "Транснефть".

"Уббираем расписки TCS Group ввиду ожидающейся редомициляции, - отмечают аналитики. - Глава Тинькофф Банка объявил возможные сроки редомициляции компании - в конце первого - начале второго квартала 2024 года. Мы полагаем, что избыточное предложение может негативно повлиять на котировки TCS Group. Как было в случае со сменой юрисдикции VK в сентябре 2023 года, котировки TCS могут снизиться и в дальнейшем. Мы позитивно смотрим на долгосрочные перспективы развития бизнеса TCS Group и будем рассматривать возвращение ее бумаг в подборку после "переезда". Однако пока они ее покидают".

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