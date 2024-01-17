Рубль пока сохраняет потенциал укрепления до 87,5 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары доллар/рубль пока сохраняет потенциал движения к уровню 87,5 руб./$1, на стороне национальной валюты остаются факторы, связанные как с сезонностью, так и с наращиванием продаж юаней Банком России, сообщается в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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