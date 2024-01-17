"Солид Брокер" понизил целевую цену акций Сбербанка до 347 руб

"Солид Брокер" понизил целевую цену обоих типов акций Сбербанка с 360 до 347 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков.

"Сбербанк опубликовал сокращенные результаты по РПБУ за 2023 год, показав ожидаемо хорошие результаты, - пишут эксперты. - При этом уже наметились новые тенденции - сокращение портфеля потребкредитов с одновременным улучшением кредитного качества. При текущей высокой ключевой ставке банк лишний раз перестраховывается, чтобы не увеличивать бесконтрольно рисковую часть кредитного портфеля. Комиссионные доходы сезонно резко выросли, также сезонно выросли и операционные расходы".

Эксперты "Солид Брокер" пересмотрели прогноз на 2023 год по МСФО отчетности. Теперь они ожидают порядка 1485 млрд рублей чистой прибыли, что дает ориентир в 32,88 рубля дивидендов на акцию. По текущим ценам это соответствует 11,8% дивидендной доходности, подчеркивается в комментарии.

"Мы по-прежнему позитивно смотрим на Сбербанк, хотя и немного снижаем целевую цену до 347 рублей по обоим типам акций на горизонте 12 месяцев", - резюмируют стратеги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.