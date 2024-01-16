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16 января 2024 года 18:28
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, "Яндекс", "Татнефть", "Транснефть" (ап) и "Башнефть". "Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. За 11 месяцев 2023 года банк заработал 1378 млрд рублей чистой прибыли. В пересчете на потенциальные дивиденды это соответствует 30,5 руб. за 11 месяцев. Банк показывает хорошие результаты в условиях повышения ключевой ставки. По итогам года Сбербанк может выплатить рекордные дивиденды - около 33 руб. на акцию при коэффициенте дивидендных выплат в 50%, или около 12% дивдоходности", - указывают аналитики. В составе топ-5 акций сохранены также бумаги "Яндекса", поскольку в ближайшее время может появиться информация по разделению компании. " От структуры разделения, наличия или отсутствия оферты, а также новой структуры акционеров будет зависеть привлекательность акций, - подчеркивается в материале. - В этой истории повышенные риски, так как нет уверенности, что сделка закроется в наилучшем для миноритарных акционеров варианте. При этом даже сам факт снижения градуса неопределенности должен заставить рынок обратить внимание на бизнес "Яндекса" - высокие темпы роста 2022-2023 гг. не были отыграны котировками в полном объеме". Стратеги БКС рекомендуют также обратить внимание на акции "Транснефти" в свете ожидаемого дробления (сплита) акций. "Текущая стоимость одной акции не позволяет добавлять бумаги в портфели инвесторам с небольшим капиталом, - отмечают они. - Сплит акций должен сделать акции "Транснефти" более доступными для частных инвесторов. После дробления ожидаем притока средств частных инвесторов в инструмент. Бумаги "Транснефти" также интересны как дивидендная фишка - дивдоходность летом 2024 года ожидается в районе 11-14%". "Башнефть", в свою очередь, опубликовала сильный финансовый отчет за III квартал 2023 года. Чистая прибыль за период составила 75,3 млрд руб. - это половина от всей прибыли компании за 9 месяцев 2023 года. "Если ориентироваться на 25% от прибыли на дивиденды, то лишь за 9 месяцев 2023 г. компания заработала около 214 руб. на акцию - около 13% дивдоходности по привилегированным акциям, - пишут аналитики. - Ожидаем, что дивдоходность по итогам 2023 года составит 15%, или 289 руб. на бумагу. В акции "Башнефти" не до конца заложена возможность крупных выплат. Компания может стать одним из лидеров сектора по дивдоходности в 2024 году, позитивная переоценка до дивидендной отсечки была бы оправдана". Эксперты указывают, что акции "Татнефти" становятся привлекательнее на фоне выплаты крупных дивидендов. Совет директоров компании по итогам III квартала рекомендовал выплатить 35,17 руб. на бумагу (5,5% дивдоходности за квартал). Это соответствует чуть более 100% от чистой прибыли по РСБУ за период. "Татнефть" в последние годы направляла 50% от чистой прибыли на дивиденды, но в 2017-2019гг при позитивной конъюнктуре коэффициент был на уровне 100%, - напоминают в БКС. - Учитывая высокие цены на нефть и относительно слабый рубль, компания может повысить коэффициент дивидендных выплат. При payout ratio 100% от чистой прибыли дивдоходность может составить около 16-20% на горизонте 12 месяцев - ощутимо выше рынка". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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