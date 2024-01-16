Акции Delta Air lines остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций - Freedom Finance Global

Акции Delta Air Lines по-прежнему остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"Финансовые результаты компании по итогам четвертого квартала немного превзошли ожидания, но прогнозы и заявления менеджмента выглядят достаточно неопределенными. Мы считаем, что ограничению роста маржи будет способствовать несколько факторов одновременно. В течение 2024 года также могут возникать кратковременные негативные тенденции. В частности, цена авиабилетов в целом сохранит тенденцию к снижению, увеличение пропускной способности будет поддерживать умеренный рост переменных расходов, доля которых у авиакомпаний достаточно высока, - указывает эксперт в обзоре. - Однако даже с учетом этих факторов акции эмитента остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций. Учитывая позитивное влияние снижения доходности казначейских бондов США и консенсуса цен на нефть, мы повысили долгосрочный таргет по акции с рекомендацией "покупать". Полагаем, что в случае необходимости Delta Airlines способна использовать возможности для оптимизации бизнеса".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.