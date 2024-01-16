Рубль может укрепиться до 86 руб./$1 в январе-начале февраля - инвестбанк "Синара"

Рубль может временно укрепиться до 86 руб./$1 в январе-начале февраля 2024 года, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

"Банк России в конце декабря 2023 года объявил, что, исходя из корректировки озвученных ранее Минфином объемов операций в рамках бюджетного правила, в 1П24 намерен покупать (продавать) юани в эквиваленте до 11,8 млрд руб. в день. Позже Минфин сообщил, что в декабре отклонение нефтегазовых поступлений от прогнозной суммы резко увеличилось и составило 200 млрд руб. - эту сумму предстоит компенсировать в январе за счет продажи юаней центробанком. Таким образом, рубль получит двойную поддержку. В январе, по данным Минфина, продажи юаней в рамках регулярных операций регулятора составят эквивалент 4,1 млрд руб., а еще 12,6 млрд руб. Центробанк продаст для "зеркалирования" расходов ФНБ - в совокупности 16,7 млрд руб. В таком случае поддержка окажется мощной, но временной, и в январе-начале февраля курс USD/RUB может снизиться до 86 руб./$1, - пишут аналитики. - Важно учитывать, что в ближайшие недели рубль поддержат чисто технические факторы, которые, по всей видимости, утратят силу ближе к 2К24. Президентский указ, который обязывает экспортеров продавать валютную выручку, скорее всего, отменят в начале апреля, в то время как ЦБ РФ, вероятно, сократит продажи валюты с уровней января-февраля. По нашей оценке, когда цена нефти марки Urals превысит $80 за баррель, продажи валюты сменятся покупками. Мы считаем, что нефть марки Urals в 2024 году подорожает в среднем до $85 (против $64,2 в декабре), а это означает, что после 1К24 рубль, скорее всего, утратит важное подспорье в связи с масштабными продажами валюты".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.