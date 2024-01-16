"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JD.com с целью $28,55

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JD.com Inc. с целью $28,55 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,3%, стоп-приказ: $23,88, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С начала 2023 года акции эмитента упали в цене на 60% при отсутствии негативных новостей для компании и сильно отстали от широкого рынка. Сейчас бумаги находятся вблизи своих минимумов и торгуются с большим дисконтом по мультипликаторам относительно исторических значений и аналогов в КНР", - отмечают аналитики.

"С точки зрения технического анализа акции находятся на ключевом уровне поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $23,88 риск на портфель составит 0,36%", - указывают эксперты "Финама".

JD.cоm - китайская технологическая компания и один из ведущих игроков в отрасли электронной коммерции в КНР.

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