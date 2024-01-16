Бумаги TCS Group остаются одними из фаворитов финсектора - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги TCS Group остаются одними из фаворитов среди компаний финансового сектора на российском рынке акций, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиции".

"15 января на внеочередном собрании акционеров эмитента было принято решение о смене юрисдикции с Кипра на Россию. В результате редомициляции компания будет перерегистрирована в специальном административном районе (САР) на острове Русский. Новое название группы - международная компания публичное акционерное общество "ТКС холдинг". Мы позитивно оцениваем новость, так как после завершения процедуры эмитент сможет вернуться к выплате дивидендов, но есть риски возможного "навеса" в акциях, которые сложно оценить. Однако компания остается одним из наших фаворитов в секторе наряду со Сбербанком", - указывают эксперты.

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