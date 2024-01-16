"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ОГК-2" с целью 0,65 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 9,31%, стоп-приказ: 0,5946 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания предоставила отчетность, из которой следует, что электростанции "ОГК-2" существенно нарастили производство электроэнергии в 2023 году, достигнув 53,4 млрд кВт/ч (+10,1% г/г). Аналитики ожидают сохранения высоких темпов роста и в I квартале 2024 года.

"С технической точки зрения акции компании перешли к восходящему тренду, пробив 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю. Идея на рост бумаги с целью 0,6500 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,5946 руб. риск на портфель составит 0,43%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,51", - указывают в "Финаме".

ПАО "ОГК-2" - крупнейшая российская компания тепловой генерации. Основной вид деятельности - производство и продажа электрической и тепловой энергии. Основной рынок сбыта - оптовый рынок электрической энергии (мощности).

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