Инвесторам в облигации по-прежнему стоит отдавать предпочтение флоатерам - инвестбанк "Синара"

Инвесторам по-прежнему стоит отдавать предпочтение облигациям с плавающим купоном (флоатерам), говорится в аналитическом материале экспертов инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина и Александра Афонина.

"Центробанк сохранит ключевую ставку на текущем уровне до конца 1П24, после чего постепенно снизит ее до 13% к концу года, - полагают аналитики. - В этом сценарии инструменты с плавающей ставкой выглядят привлекательнее, поскольку, по нашим оценкам, они покажут более высокую доходность на горизонте года. В то же время сейчас ключевая ставка намного превышает доходности облигаций с фиксированным купоном, а значит, ее снижение не станет, с нашей точки зрения, фактором, который подтолкнет котировки ОФЗ к росту".

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