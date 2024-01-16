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16 января 2024 года 14:17
Вероятны попытки укрепления рубля до 85 руб./$1 в течение 1К24 - "Велес Капитал"
Вероятны попытки укрепления рубля до 85 руб./$1 в течение I квартала 2024 года, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Во вторник рубль продолжает укрепление шестую торговую сессию подряд, - пишет эксперт. - Поддержку российской валюте в начале года оказывает сочетание факторов. Прежде всего, продолжает действовать указ об обязательной продаже валюты экспортерами. Даже если фактически валютные продажи на рынке не усиливаются, количество участников торгов, желающих играть против рубля на период действия административных мер, заметно сократилось. Кроме того, с середины января за счет бюджетных операций заметно увеличивается объем чистых продаж валюты Банком России". Также фундаментальную поддержку курсу рубля, по мнению Кравченко, оказывает высокая ключевая ставка, которая тормозит кредитование, а вместе с ним и спрос на потребительский импорт, требующий зарубежную валюту. Впрочем, к середине торгового дня во вторник рублю пока не удалось обновить пик предыдущего дня (87,4 руб./$1), что может свидетельствовать о некотором усиление сопротивления для российской валюты на достигнутых с начала года отметках. "Если в ближайшее время пара останется ниже ноябрьского максимума в 87,7 руб./$1, рубль продолжит укрепление и на период январских налоговых платежей может приблизиться к максимуму с июня прошлого года - ниже 85 руб./$1. Даже если подобный сценарий не реализуется в январе, новые попытки укрепления к 85 руб./$1 нельзя будет исключать на протяжении всего первого квартала", - прогнозирует эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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