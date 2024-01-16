"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 215 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "НЛМК" с целью 215 рублей за штуку на март 2024 года", что предполагает потенциал роста 8% от текущего уровня, сообщается в материале.

Аналитики ожидают позитивную динамику акций "НЛМК" на горизонте трех месяцев. "Ранее наблюдалась высокая корреляция в динамике акций трех крупных металлургических компаний: "Северстали", "ММК" и "НЛМК", - напоминают они. - Однако за последние шесть месяцев акции "НЛМК" показали более низкую динамику роста в сравнении с двумя его конкурентами. Так, за этот период акции "Северстали" выросли на 23%, "ММК" - на 12%, а "НЛМК" - на 2%. При восстановлении корреляции акции "НЛМК" могут вырасти примерно на 8%, чтобы догнать коллег по сектору".

При реализации идеи потенциальная цена акции, по оценкам экспертов, может составить 215 рублей за бумагу. К рискам инвестидеи аналитики относят отсутствие новостей по дивидендам.

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