Бумаги Etalon по-прежнему интересны для портфельных инвестиций - "Солид Брокер"

Бумаги Etalon по-прежнему интересны для портфельных инвестиций, считают аналитики "Солид Брокер".

"Основные операционные показатели компании за 4 квартал 2023 года демонстрируют рост продажи недвижимости в 2,5 раза год к году (206,6 тыс. кв. м), продажи в денежном выражении увеличились в 2,5 раза, до 40 млрд рублей, - отмечают эксперты. - Etalon показывает очень сильные показатели продаж. Такими темпами роста пока может похвастаться "Самолет". Основная причина такого роста продаж у компании заключается в приобретении проектов в регионах и переход в более массовый сегмент. 2023 год при этом был рекордным по ипотеке в том числе из-за мягких условий по льготной ипотеке, чем воспользовались все девелоперы".

На взгляд аналитиков, ключевой вызов для компании на 2024 год - это отмена льготной ипотеки. Однако ранее члены правительства высказывали мнение, что "льготка" может быть продлена в отдельных регионах, так что потенциально продажи могут быть поддержаны, если в регионах присутствия останется льготная ипотека. На это в целом рассчитывает и менеджмент Etalon.

"Пока что компания показывает очень уверенные результаты, - заключают стратеги "Солид Брокер". - Мы предполагаем, что итогам 2023 года компания сможет заработать порядка 35 млрд рублей EBITDA, что является абсолютным рекордом за всю историю. Эталон сейчас находится в процессе переезда в российскую юрисдикцию, поэтому после завершения всех процедур (предположительно до лета 2024) компания может объявить дивиденды. Тем более, мажоритарный акционер (АФК "Система") сильно заинтересована в выплатах. Мы предполагаем, что выплаты могут составить как раньше 12 рублей на акцию, что составляет 13,7%. Поэтому мы считаем, что Etalon по-прежнему интересен для добавления в портфели".

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