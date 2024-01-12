Индекс Мосбиржи готов продолжить рост к уровню 3250-3300 пунктов на следующей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи готов продолжить рост к уровню 3250-3300 пунктов на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи завершает первую рабочую неделю года ростом. Все ключевые сектора показали позитивную динамику, несмотря на дивидендные отсечки в акциях "Татнефти", "Роснефти" и "Магнита" и заметно окрепший рубль, которые ограничили рост в первую очередь в бумагах нефтянки и спрос на голубые фишки. Индекс Мосбиржи готов продолжить рост в направлении осенних максимумов 3250-3300 пунктов", - отмечают эксперты банка.

Они считают, что на следующей неделе сохранится спрос на внутренние сектора, поддерживаемые рублём. "Локально предпочитаем секторы hi-tech и электроэнергетики, - подчеркивается в комментарии. - Динамику финсектора могут определить публикация отчётности Сбера, запланированная на 17 января, и собрание акционеров TCS Group, на котором рассмотрят вопрос смены юрисдикции. В сырьевых секторах, помимо чермета, предпочитаем акции производителей драгметаллов, способные двигаться вслед за возвращающимися к пикам ценами на золото. В нефтянке, несмотря на улучшение ситуации на рынке нефти, ждём спроса в менее ликвидных бумагах, таких как "Транснефть", "Газпром нефть" и "Башнефть".

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