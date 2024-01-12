Freedom Finance Global повысил целевую цену акций JPMorgan до $173

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций JPMorgan Chase & Co. до $173 за бумагу, сохранив при этом рекомендацию "держать", отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Алины Попцовой.

"JPMorgan Chase не оправдал ожиданий по чистый прибыли за IV квартал в силу дополнительных расходов, однако годовой результат стал рекордным за счет приобретения активов First Republic Bank, - пишет эксперт. - JPMorgan подтвердил ожидания инвесторов о сохранении доминирующих позиций в индустрии, закрепив результаты уверенным прогнозом процентной прибыли, который, впрочем, по-прежнему предполагает нормализацию после рекордных уровней 2023 года. Так, ожидаемое снижение ставки ФРС во втором квартале, умеренность кредитования и, вероятно, продолжающийся рост стоимости депозитов отразится в снижении процентной маржи. Частично это будет компенсировано улучшением доходов инвестбанкинга за счет потенциального оживления активности компаний на рынках капитала. В результате чистая прибыль, как полагаем, может сократиться на 5% г/г. С учетом этих факторов мы повышаем целевую цену на акции банка до $173, сохраняя рекомендацию "держать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.