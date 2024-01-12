Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Tesla на уровне "продавать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Tesla на уровне "продавать" с целевой ценой $160 за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Сергея Вахрамеева и Георгия Горбунова.

"Стоимость седана Model 3 в минимальной комплектации снизилась на 5,9%, внедорожника Model Y - на 2,8%, - констатируют эксперты. - Этим шагом Tesla оказывает давление на конкурентов, вынуждая их тоже снижать цены, чтобы не терять позиции на рынке. По прогнозам Китайской ассоциации легковых автомобилей, в этом году рост местного рынка электромобилей снова, как и в ушедшем, замедлится, поскольку на настроениях потребителей негативно сказывается недостаточно уверенное восстановление экономики от пандемии. Поставки электрических и гибридных автомобилей увеличатся на 25% г/г до 11 млн штук, тогда как в прошлом году прибавка составила 36%, а в позапрошлом - аж 96%".

Аналитики отмечают, что в 2023 году покупатели по всему миру обрели 1,81 млн автомобилей Tesla, причем более половины из них сошли с конвейера в Шанхае, а на две основные модели - Model Y и Model 3 - пришлось около 96% всех поставок. По мнению Вахрамеева и Горбунова, очередное снижение цен на них может оказать негативное влияние на финансовые результаты производителя.

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