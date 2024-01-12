Цена золота может подняться в диапазон $2080-2100/унц. - ПСБ

Цена золота может подняться в диапазон $2080-2100 за тройскую унцию, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) ЕвгенийЛоктюхов.

"Цена на золото снова начала расти после двухнедельного охлаждения, вызванного уходом избыточной эйфории в отношении темпов снижения ставки ФРС США в этом году. Технически котировки золота удержались выше зоны поддержки $2020-2025/унц., что открывает пространство для возвращения в зону пиков декабря $2080-2100/унц. Мы продолжаем позитивно смотреть на золото ввиду перспективы снижения долларовых ставок и ослабления доллара к мировым валютам, а также сохранения устойчивого спроса на драгметалл со стороны центробанков", - отмечается в комментарии эксперта.

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