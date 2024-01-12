Дивидендная доходность акций КАМАЗа может составить 1,9-2,75% за 2023 год - ПСБ

Дивидендная доходность акций "КАМАЗа" может составить 1,9-2,75% за 2023 год, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец.

"КАМАЗ" - лидер рынка грузовиков с долей 20% - опубликовал ожидаемо сильные финансовые результаты за первые 6 месяцев 2023 года, - пишет эксперт. - Рекордная прибыль "КАМАЗа" только за первое полугодие (при плане менеджмента по прибыли в 5 млрд руб. за год) открывает дорогу к дивидендам. Дивполитика компании предусматривает выплату до 25% чистой прибыли. За 2022 год компания направила на дивиденды 20% чистой прибыли за I полугодие 2022 года. Считаем, что по итогам 2023 года дивиденд может составить 3,8-5,3 руб. на акцию, дивдоходность 1,9-2,75%. По итогам 2023 года ждём сильные результаты "КАМАЗа" на фоне роста авторынка и оцениваем компанию как фундаментально сильную. При этом считаем, что в 2024 году рост рынка продолжится, хотя и снизит темп".

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