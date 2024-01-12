Тенденция к росту рынка акций РФ, скорее всего, сохранится на следующей неделе - "Велес Капитал"

Тенденция к росту рынка акций РФ, скорее всего, сохранится на следующей неделе, и ее целями станут 3240 и 1160 пунктов по индексу Мосбиржи и РТС соответственно, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский рынок акций на следующей неделе может сохранить склонность к повышению с ближайшими целями 3240 и 1160 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС, - пишет эксперт. - Основными причинами покупок, вероятно, останутся корпоративные истории и динамика рубля. В понедельник акционеры TCS Group должны обсудить редомициляцию с Кипра в РФ, а в пятницу акционеры СПБ Биржи рассмотрят ликвидацию совета директоров и передачу его функций правлению. Интерес к акциям прежде всего нефтегазового ("Сургутнефтегаз", "Башнефть", "Татнефть", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и другие) и банковского секторов (Сбербанка, банка "Санкт-Петербург") может сохраниться в ожидании выплаты дивидендов по итогам 2023 года. Дивидендные надежды также могут поддерживать такие бумаги как "МТС", "ЛСР" и представителей сталелитейного сектора (прежде всего "Северстали", которая запланировала рассмотреть вопрос выплат на совете директоров)".

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