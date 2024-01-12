Рубль может протестировать сверху вниз уровень 87,5 руб./$1 в ближайшее время - "Алор Брокер"

Валютная пара доллар/рубль может протестировать на прочность поддержку на уровне 87,5 руб./$1 в ближайшие торговые сессии, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

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