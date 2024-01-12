Рубль может укрепиться до 85 руб./$1 в конце 1К24 - SberCIB

Рубль может укрепиться до уровня 85 руб./$1 в конце первого квартала текущего года, при этом он может вернуться к отметке 90 руб./$1 во втором квартале, считает стратег SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Рубль получит поддержку в начале 2024 года благодаря решению ЦБ по продаже валюты и действию указа об обязательной продаже валютной выручке экспортерами (в итоге предложение валюты от экспортеров и ЦБ будет существенным - около $27-28 млрд в месяц; это выше, чем объемы предложения на протяжении большей части прошлого года). По нашим прогнозам, национальная валюта может укрепиться до 88 руб./$1 в январе и 87 руб./$1 в феврале, - пишет эксперт в аналитическом материале. - По-прежнему считаем, что в конце 1К24 рубль может укрепиться до 85 руб./$1, поскольку ждем восстановления товарного экспорта и цен на нефть. При этом мы сохраняем прогноз, который предполагает, что рубль вернется к 90 руб./$1 во 2К24 и останется на этом уровне в конце текущего года, поскольку требование об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами, вероятно, не будет продлено. Мы также не исключаем дополнительного спроса на валюту в случае активизации выкупа активов у нерезидентов".

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