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12 января 2024 года 11:00
Рубль, вероятно, закончит торги пятницы около 88 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"
Пара доллар/рубль, вероятно, закончит торговую неделю около уровня 88 руб./$1, однако с понедельника (после увеличения продаж валюты ЦБ РФ) возможно начало движения к уровням ниже 87 руб./$1, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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