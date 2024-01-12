Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 88-89 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 88-89 руб./$1 в пятницу, поскольку существует вероятность замедления темпа укрепления рубля на фоне закрытия инвесторами коротких позиций перед выходными днями, сообщается в комментарии аналитика Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Станислава Дужинского.

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