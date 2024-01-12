Возможен умеренный рост индекса Мосбиржи на торгах в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи может продолжить тяготеть к умеренному росту в течение торговой сессии в пятницу, считает эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"По нашему мнению, в пятницу индекс Мосбиржи, несмотря явное улучшение ситуации на рынке нефти из-за геополитики, может продолжить тяготеть лишь к умеренному росту (целевым на день видится диапазон 3160-3210 пунктов): спрос на "фишки" может инерционно остаться невысоким из-за крепкого рубля. В целом пока сценарий дальнейшего постепенного улучшения сантимента и развития движения индекса в направлении осенних максимумов, на наш взгляд, выглядит наиболее вероятным", - пишет аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.