Продажа валюты из ФНБ в рамках бюджетного правила будет стимулировать рубль к росту - Freedom Finance Global

Продажа валюты из ФНБ в рамках бюджетного правила будет стимулировать рубль к росту, полагает

аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Министерство финансов РФ сообщило о том, что с середины января 2024 года ведомство перейдет к продажам валюты и золота из средств ФНБ в рамках бюджетного правила, - отмечает эксперт. - На эти цели в период с 15 января по 6 февраля будет направлено 69,1 млрд руб. Вместо покупок иностранной валюты в ФНБ ее будут продавать, так как российский бюджет в декабре 2023 года недополучил 199,9 млрд руб. нефтегазовых доходов. Причиной стали низкие цены на жидкие углеводороды, которые в декабре опускались до минимальных за последние шесть месяцев значений, а также корректировка налогов на акциз на нефтяное сырье. Помимо этого, в декабре наблюдалось отставание экспортных объемов от прогнозных значений, так как Индия сократила импорт российской нефти до минимальных значений с января 2023 года на фоне сложностей с оплатой".

Совокупный объем продаж валюты и золота в январе составит эквивалент 4,1 млрд руб., подчеркивается в комментарии. Данный процесс, по мнению Чернова, будет подталкивать российскую национальную валюту к укреплению.

"В совокупности с действием указа о репатриации валютной выручки экспортерами, рубль способен укрепиться до 6 февраля в район 87-88 за доллар, - прогнозирует аналитик. - А при повышении волатильности, что вероятно в моменты продажи валютной выручки экспортерами на бирже, нельзя исключать снижения стоимости американского доллара в зону 85-88 рублей".

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