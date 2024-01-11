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11 января 2024 года 17:08
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цен акций сталеваров
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цен акций сталеваров на российском фондовом рынке, при этом предпочтение отдается "Магнитогорскому металлургическому комбинату" (ММК) ввиду наиболее низкой оценки при текущих ценах и курсе рубля, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского. "Совет директоров "Северстали" рассмотрит возможность выплаты дивидендов по итогам 2023 года на ближайшем заседании (ожидается в феврале), сообщил в интервью генеральный директор компании Александр Шевелев, также отметив достаточно высокую вероятность выплаты. Напомним, что компания последний раз выплачивала дивиденды по итогам 9М21 в размере 86 рублей на акцию. Новость совпала с нашими ожиданиями на 2024 год - считаем, что "НЛМК" и "ММК" могут аналогично рассмотреть вопрос о выплатах, учитывая, что сталевары не распределяли прибыль с 2021 года и, по нашим оценкам, смогли выйти на чистую денежную позицию: примерно 20% капитализации "ММК", "Северстали" и "НЛМК" по итогам прошлого года, - пишут эксперты. - Отдельно отметим, что до конца января 2024 года ФАС продолжит обсуждение условий заключения мировых соглашений с "ММК", "НЛМК" и "Северсталью" по делу о завышении цен на прокат в 2021 году. Ожидаем, что итоговый штраф не окажет существенного влияния на финансы компаний, а разрешение спора станет позитивным триггером для возобновления выплаты дивидендов. Позитивно смотрим на акции сталеваров и отдаем предпочтение "ММК" ввиду наиболее низкой оценки при текущих ценах и курсе рубля. Хотя акции "НЛМК" торгуются на привлекательных уровнях и предлагают высокую потенциальную доходность, компания остается самой непрозрачной в секторе". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-СТАЛЕВАРЫ-АНАЛИТИКА
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