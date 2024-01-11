S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4745-4819п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4745-4819 пунктов в четверг, полагает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.

"Предполагаем высокую внутридневную волатильность при нейтральном балансе рисков. По нашему мнению, индекс S&P 500 может колебаться в зоне 4745-4819 пунктов (от минус 0,75% до плюс 0,75% относительно уровня закрытия предыдущей сессии), - пишет эксперт в обзоре. - В ходе сессии в среду S&P 500 протестировал уровень локального максимума 4790 пунктов. В случае его пробоя индекс широкого рынка устремится к историческому максимуму на отметке 4819 пунктов. Краткосрочной инициативой уверенно владеют "быки". Впрочем, мы предупреждаем о рисках появления ловушки для них. Наши опасения связаны с тем, что эквивалентный S&P 500 (RSP ETF) в последние несколько торговых сессий выглядит хуже классического бенчмарка, а доля акций выше 50-дневной скользящей средней (в составе S&P 500) постепенно снижается с достигнутого максимума в начале года. Другими словами, меньше акций принимает участие в ралли. В случае возобновления коррекции мы будем рассматривать тест зоны 4600-4630 пунктов как первичную цель".

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