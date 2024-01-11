"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1500 руб

"Газпромбанк Инвестиции" досрочно закрыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования март 2024 года, открытую 27 декабря 2023 года, сообщается в материале аналитиков.

"Глава "Северстали" Александр Шевелев в четверг, 11 января, сообщил о том, что компания обсудит вопрос выплат дивидендов уже на ближайшем заседании. Цена акций эмитента достигла 1515 рублей. Итоговая доходность менее чем за месяц составила 10,1% без учета комиссии", - указывают эксперты.

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