"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"De Beers объявил о возобновлении реализации алмазов на своих аукционах после приостановки с сентября 2023 года, - отмечают аналитики Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Сальковский. - В конце 2023 года "АЛРОСА" и De Beers (60% мировой добычи) приняли решение временно приостановить продажи, чтобы очистить цепочку от лишних запасов и поддержать цены на алмазы. Между тем в ближайшие недели будут опубликованы важные индустриальные данные, а также операционные результаты крупных ювелирных ретейлеров за 4-й квартал 2023 года. Ожидаем, что представители сектора прокомментируют улучшение конъюнктуры рынка и предоставят сильные прогнозы на 2024 год".

В частности, эксперты будут внимательно следить за результатами продаж De Beers в первом цикле 2024 года (31 января), которые, в случае восстановления, станут триггером для роста акций "АЛРОСА". Кроме того, стратеги считают, что даже устойчивая динамика продаж ювелиров будет положительным фактором для настроений рынка алмазов, который выходит из кризиса.

"Продолжаем положительно смотреть на акции "АЛРОСА" и отмечаем привлекательную оценку: при текущем курсе рубля и восстановлении цен на алмазы акции компании торгуются на уровне EV/EBITDA ''24 1,9-2,6х (дисконт более 60% к историческому уровню). Доходность FCF на 2024 год может составить 17-23% в случае восстановления цен и 13%, если цены не восстановятся", - пишут Глушаков, Халин и Сальковский.

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