Северсталь должна стать одним из крупнейших игроков на рынке стальных металлоконструкций РФ - Альфа-банк

"Северсталь" должна стать одним из крупнейших игроков на рынке стальных металлоконструкций РФ, отмечается в обзоре Альфа-банка.

"Северсталь" укрепляет свои позиции на внутреннем рынке за счет экспансии в строительном секторе, - указывают эксперты банка Борис Красноженов и Елизавета Дегтярева. - Компания направляет аккумулированные денежные средства для приобретения активов в стратегически значимых для нее отраслях, включая строительство. Именно этим обусловлена покупка активов компании "Венталл", которая специализируется на производстве стальных металлоконструкций. Руководство "Северстали" рассчитывает, что после приобретения Венталла можно будет довести годовой объем производства стальных металлоконструкций до 126 тыс. тонн в год. По нашим оценкам, "Северсталь" должна стать одним из крупнейших игроков на российском рынке стальных металлоконструкций, однако ее доля на этом рынке едва ли превысит 10%".

По мнению аналитиков, в дальнейшем компания может усилить свои позиции в этой отрасли, которая сейчас довольно фрагментирована. "Северсталь" остается одним из самых эффективных производителей плоского проката в мире, и стратеги Альфа-банка полагают, что от нее можно ожидать новых сделок с целью экспансии в наиболее металлоемких отраслях.

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