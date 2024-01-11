"Финам" открыл торговую идею: покупать акции UnitedHealth Group с целью $589

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции UnitedHealth Group с целевой ценой $589 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,6%, стоп-приказ: $510, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики ожидают роста выручки до $91,93 млрд и прибыли на акцию $5,99. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага торгуется в узком боковом канале, выход из которого откроет движение на максимальные уровни. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $510 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,93", - отмечают в "Финаме".

UnitedHealth Group - крупнейшая компания США в области медицинского страхования. Компания опубликует квартальный отчет в пятницу, 12 января.

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