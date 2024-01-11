Альфа-банк подтверждает рейтинг акций Мосбиржи на уровне "выше рынка"

Альфа-банк подтверждает рейтинг акций "Московской биржи" на уровне "выше рынка" с целевой ценой 250 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика банка Евгения Кипниса.

"Московская биржа" опубликовала торговую статистику за декабрь 2023 года. Совокупный оборот в декабре вырос на 47% г/г и на 11% м/м, превысив средний месячный показатель за последние 12 мес. По итогам всего 2023 года объемы торгов увеличились на 24%. В целом, декабрь оказался лучшим месяцем 2023 года и занял второе место по объемам торгов за период с марта 2022 года. По нашим оценкам, это должно обеспечить Мосбирже высокую чистую прибыль по итогам 4К23, поскольку хорошие объемы позитивно влияют на комиссионный доход, а повышение ставки ЦБ оказывает поддержку процентному доходу. По нашим расчетам, сейчас акции Мосбиржи котируются с коэффициентом P/E 2024П на уровне 6,7, при исторических средних значениях 10-11", - пишет эксперт банка.

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