"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку бумаг Fix Price

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены депозитарных расписок Fix Price, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Разрешение от правительственной комиссии РФ на перевод средств внутри Fix Price позитивно для перспектив возобновления дивидендов. Мы ждем их после редомициляции компании в Казахстан. По нашей оценке, выплата 50-100% чистой прибыли за 2023 год предполагает доходность 5-11%. Сохраняем позитивный взгляд", - отмечает эксперт Мария Суханова.

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