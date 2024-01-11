Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций "Северстали" с целевой ценой 2000 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста 39% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Северсталь" приобрела часть активов "Венталл", - пишут эксперты. - Активы включают в себя мощности по производству металлоконструкций для зданий и сооружений в коммерческом секторе и для промпредприятий, в том числе нефтегазовой отрасли. Приобретение обеспечит "Северстали" дальнейшее углубление переработки металлопроката и увеличит общие мощности в металлоконструкциях до 126 тыс. т в год к 2025 году. Доля высокомаржинальных стальных решений в стальных продажах утроится до 1% с текущих 0,3%. Мы положительно смотрим на бумагу в ожидании роста цен на сталь в Китае и РФ, а также возврата к дивидендам во 2К24".

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