Акции Мосбиржи сохраняют свою привлекательность - инвестбанк "Синара"

Акции "Московской биржи" по-прежнему сохраняют свою привлекательность для вложений, считает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Ольга Найденова.

"Объемы торгов в декабре остались высокими на всех рынках, причем на рынке облигаций, несмотря на высокие ставки, зафиксирован рост новых размещений сразу на 73% м/м. Активно восстанавливался срочный рынок. По всей видимости, благодаря большим оборотам площадка по итогам 4К23 обновит рекорд по комиссионным доходам за квартал (предыдущий был поставлен в 3К23, когда они выросли на 20% относительно 2К23). Единственный сегмент, где зафиксировано сокращение объема операций в квартальном сопоставлении - это рынок акций, на котором в августе прошлого года наблюдалась исключительно высокая волатильность. В 3К23 этот рынок принес эмитенту 17% всех комиссий, остальные рынки - 55%. Принимая во внимание значительные торговые обороты и положительное влияние высоких процентных ставок на процентные доходы "Московской биржи", мы по-прежнему считаем ее бумаги привлекательными", - пишет эксперт в комментарии.

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