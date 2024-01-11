Спрос на акции Транснефти вырастет после их дробления - Freedom Finance Global

Спрос на акции "Транснефти" вырастет после их дробления, полагает аналитик Freedom Finance Global

Владимир Чернов.

"Согласно предварительным итогам транспортировки нефти и нефтепродуктов в 2023 году, поставки по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" остались на уровне 2022-го, сократившись в пределах 1%, - пишет эксперт. - Экспортные объемы упали на 6,5%, но повысились внутренние поставки на НПЗ на 2,3%. Предварительные итоги ушедшего года в целом показали незначительное отклонение от объемов транспортировки нефти в 2022 года при том, что тогда был ажиотажный спрос на российскую нефть в преддверии введения эмбарго на ее морские поставки".

Аналитик полагает, что не стоит рассматривать предварительные данные как негативные, так как падение экспортных поставок было обусловлено изменением логистических и транспортных маршрутов.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию, так как она ведет устойчивый бизнес, а ее финансовые результаты не зависят от цен на сырье, тарифы индексируются ежегодно, - отмечает Чернов. - Инвестиционная привлекательность "Транснефти" вырастет после сплита акций, так как они станут доступны большему кругу неквалифицированных инвесторов. На этом фоне мы ожидаем увеличение спроса на ценные бумаги компании и, как следствие, роста их стоимости. Совет директоров одобрил дробление акций в соотношении 100/1, данное событие ожидается уже в начале февраля 2024 года".

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