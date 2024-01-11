Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- экономический бюллетень ЕЦБ;

- потребительская инфляция США в декабре 2023 года;

- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США;

- ЦБ РФ огласит ежемесячный объем продажи валюты;

- заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа" (подведение итогов 2023 года и задачи на 2024 год).

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