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11 января 2024 года 10:58
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - экономический бюллетень ЕЦБ; - потребительская инфляция США в декабре 2023 года; - еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США; - ЦБ РФ огласит ежемесячный объем продажи валюты; - заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа" (подведение итогов 2023 года и задачи на 2024 год). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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11 января 2024 года 18:33
Возобновление дивидендных выплат будет сильным драйвером для акции "Северстали", отмечается в комментарии инвесткомпании "Финам". "Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев в кулуарах выставки-форума "Россия" сказал, что Совет директоров компании на ближайшем заседании рассмотрит возможность... читать дальше
.11 января 2024 года 18:02
Акции "Северстали" остаются фаворитами в секторе российских металлургических компаний, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Дмитрия Смолина. "Как мы и ожидали, "Северсталь" станет первой сталелитейной компанией, которая возобновит выплаты, поделившись с акционерами... читать дальше
.11 января 2024 года 17:38
Пара доллар/рубль, скорее всего, останется ниже уровня в 90 руб./$1 до конца текущего месяца, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "С учетом перехода Минфина РФ к продажам валюты по бюджетному правилу (с 15 января по 6 февраля), предстоящих во... читать дальше
.11 января 2024 года 17:08
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цен акций сталеваров на российском фондовом рынке, при этом предпочтение отдается "Магнитогорскому металлургическому комбинату" (ММК) ввиду наиболее низкой оценки при текущих ценах и курсе рубля, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Дмитрия... читать дальше
.11 января 2024 года 16:37
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4745-4819 пунктов в четверг, полагает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов. "Предполагаем высокую внутридневную волатильность при нейтральном балансе рисков. По нашему мнению, индекс S&P 500 может колебаться в зоне 4745-4819... читать дальше
.11 января 2024 года 16:12
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Meituan с прогнозной стоимостью на уровне 120 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Акции Meituan прибавили в четверг в стоимости 5,4% на фоне завершения первого в истории компании выкупа... читать дальше
.11 января 2024 года 15:47
"Газпромбанк Инвестиции" досрочно закрыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования март 2024 года, открытую 27 декабря 2023 года, сообщается в материале аналитиков. "Глава "Северстали" Александр Шевелев в четверг, 11 января, сообщил о том,... читать дальше
.11 января 2024 года 15:27
Дивидендная доходность акций "Северстали" по итогам 2023 года может составить 8%, сообщается в комментарии аналитиков "Тинькофф Инвестиций". "Северсталь" готова вернуться к выплате дивидендов. Об этом сообщил генеральный директор металлургической компании. По словам Александра Шевелева, вопрос о... читать дальше
.11 января 2024 года 15:01
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций "Северстали" на уровне 1783 рублей за штуку, сообщается в комментарии банка. "Компания сообщила, что на ближайшем совете директоров может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов, - отмечает аналитик Екатерина Крылова. - Мы ожидали такого... читать дальше
.11 января 2024 года 14:41
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 212 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 175,8 рублей, говорится в комментарии инвестиционной... читать дальше
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