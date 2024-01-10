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10 января 2024 года 13:03
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 640 руб
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 640 рублей за штуку", открытую 17 ноября 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков. Во второй половине ноября 2023 года аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" открыли инвестидею по акциям "Роснефти". Рост цен на нефть марки Urals, снижение дисконта, а также ослабление рубля в третьем квартале привели к очень благоприятной конъюнктуре для "Роснефти". Аналитики прогнозировали рост котировок акции на фоне сильного отчета за третий квартал 2023 года и позитивную реакцию рынка. Ценные бумаги компании на тот момент торговались по цене 571 рубль за акцию. "Отчет вышел отличным, но рынок воспринял его умеренно, - отмечают эксперты. - 10 января 2024 года цена акций "Роснефти" достигла 600 рублей. Мы закрываем инвестидею. Итоговая доходность менее чем за два месяца составила 5% без учета комиссии". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ/ЗАКРЫТИЕ
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