"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 640 руб

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 640 рублей за штуку", открытую 17 ноября 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков.

Во второй половине ноября 2023 года аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" открыли инвестидею по акциям "Роснефти". Рост цен на нефть марки Urals, снижение дисконта, а также ослабление рубля в третьем квартале привели к очень благоприятной конъюнктуре для "Роснефти". Аналитики прогнозировали рост котировок акции на фоне сильного отчета за третий квартал 2023 года и позитивную реакцию рынка. Ценные бумаги компании на тот момент торговались по цене 571 рубль за акцию.

"Отчет вышел отличным, но рынок воспринял его умеренно, - отмечают эксперты. - 10 января 2024 года цена акций "Роснефти" достигла 600 рублей. Мы закрываем инвестидею. Итоговая доходность менее чем за два месяца составила 5% без учета комиссии".

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